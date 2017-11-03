Глава Пентагона прибудет в Европу 6 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис с официальным визитом посетит несколько европейских стран в период с 6 по 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает УНН.
По информации пресс-службы, 6 ноября Мэттис встретится с Северной группой - многосторонним форумом, в который входят пять стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия), три балтийские страны (Эстония, Латвия, Литва), а также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.
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"8-9 ноября министр Мэттис посетит министерскую встречу НАТО и побывает на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с ИД. Поездка подтвердит приверженность США альянсу НАТО и победе над ИД", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что 10 ноября глава Пентагона прибудет в Лондон, где встретится с новым министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.