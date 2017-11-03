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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42888 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109563 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101016 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103906 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103295 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86959 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103216 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 101856 просмотра

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Глава Пентагона прибудет в Европу 6 ноября

Глава Пентагона прибудет в Европу 6 ноября

Киев  •  УНН

 • 5579 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис с официальным визитом посетит несколько европейских стран в период с 6 по 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает УНН.

По информации пресс-службы, 6 ноября Мэттис встретится с Северной группой - многосторонним форумом, в который входят пять стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия), три балтийские страны (Эстония, Латвия, Литва), а также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.

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"8-9 ноября министр Мэттис посетит министерскую встречу НАТО и побывает на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с ИД. Поездка подтвердит приверженность США альянсу НАТО и победе над ИД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 10 ноября глава Пентагона прибудет в Лондон, где встретится с новым министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

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