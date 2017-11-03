Глава Пентагону прибуде до Європи 6 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс з офіційним візитом відвідає кілька європейських країн в період з 6 по 10 листопада. Про це повідомляє прес-служба Пентагону, передає УНН.
За інформацією прес-служби, 6 листопада Меттіс зустрінеться з Північною групою - багатостороннім форумом, в який входять п'ять країн Північної Європи (Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія), три балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва), а також Німеччина, Нідерланди, Польща і Великобританія.
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"8-9 листопада міністр Меттіс відвідає міністерську зустріч НАТО і побуває на зустрічі міністрів країн-членів коаліції з боротьби з ІД. Поїздка підтвердить прихильність США до альянсу НАТО і перемозі над ІД", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі також додали, що 10 листопада глава Пентагону прибуде в Лондон, де зустрінеться з новим міністром оборони Великобританії Гевіном Вільямсоном.