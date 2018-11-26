Глава МИД Украины: сейчас интенсивно общаюсь со многими нашими иностранными друзьями
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит переговоры с высоким представителем ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и другими мировыми политиками о ситуации в Азовском море, передает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД.
В соцсети министр сообщил: “Сейчас интенсивно общаюсь со многими нашими иностранными друзьями. От Федерики Могерини к только что Христе Фриланд. Мир усвоил печальные уроки захвата Крыма и прекрасно понимает, что сейчас реакция на агрессивные действия России должно быть именно быстрой и мощной”.
Между тем, как сообщал УНН, в ФСБ информировали, что якобы “по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело”. Об этом сообщает агентство ТАСС, которое приводит данные Центра общественных связей ФСБ.