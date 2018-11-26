Глава МЗС України: зараз інтенсивно спілкуюсь з багатьма нашими іноземними друзями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проводить переговори з високим представником ЄС Федерікою Могеріні і міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та іншими світовими політиками щодо ситуації в Азовському морі, інформує УНН з посиланням на Twitter очільника МЗС.
У соцмережі міністр повідомив: “Зараз інтенсивно спілкуюсь з багатьма нашими іноземними друзями. Від Федеріки Могеріні до тільки-но Христі Фріланд. Світ засвоїв сумні уроки захоплення Криму і прекрасно розуміє, що зараз реакція на агресивні дії Росії має бути саме швидкою і потужною”.
Тим часом, як повідомляв УНН, у ФСБ інформували, що нібито “за фактом порушення держкордону РФ порушено кримінальну справу”. Про це повідомляє агентство ТАРС, яке наводить дані Центру громадських зв’язків ФСБ.