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ФСБ: стосовно кораблів ВМС України порушено кримінальну справу, їх доставлять у Керч

ФСБ: стосовно кораблів ВМС України порушено кримінальну справу, їх доставлять у Керч

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У ФСБ також інформували, що нібито “за фактом порушення держкордону РФ порушено кримінальну справу”. Про це повідомляє агентство ТАРС, яке наводить дані Центру громадських зв’язків ФСБ, передає УНН.

У відомстві повідомили, що “Україні відомий порядок проходження через територіальне море Росії і по Керч-Єнікальському каналі військових кораблів”. Цей порядок, як зазначила служба, раніше використовувався для здійснення мирного проходу. У ФСБ підкреслили, що “київському керівництву, що приймає подібні небезпечні і безвідповідальні рішення, варто було б подумати про наслідки своїх дій”. Служба пообіцяла оприлюднити нібито “докази підготовки та проведення Києвом провокації силами ВМФ України в чорноморській акваторії”.

У свою чергу, в так званому “Прикордонному управлінні ФСБ по Криму” відзначили, що затримані кораблі ВМС України доставляються в керченський порт. “Всі три судна затримані, доставляються в порт Керч”, — сказав в відеокоментарі співробітник прикордонного управління Антон Лозовий. Він також підтвердив, що трьом постраждалим українським військовослужбовцям надано медичну допомогу.

Нагадуємо, Сполучені Штати скликають екстренне засідання Радбезу ООН через дії РФ.

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