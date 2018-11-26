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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94650 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133064 просмотра

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ФСБ: в отношении кораблей ВМС Украины возбуждено уголовное дело, их доставят в Керчь

Киев  •  УНН

 • 16562 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ФСБ также информировали, что якобы “по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело”. Об этом сообщает агентство ТАСС, которое приводит данные Центра общественных связей ФСБ, передает УНН.

В ведомстве сообщили, что Украине известен порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей . Этот порядок, как заметила служба, раньше использовался для осуществления мирного прохода. В ФСБ подчеркнули, что “киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий”. Служба пообещала предать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.

В свою очередь, в так называемом “Пограничном управлении ФСБ по Крыму” отметили, что задержанные корабли ВМС Украины доставляются в керченский порт. “Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь”, — сказал в видеокомментарии сотрудник погрануправления Антон Лозовой. Он также подтвердил, что троим пострадавшим украинским военнослужащим оказана медпомощь.

Напоминаем, Соединенные Штаты созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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