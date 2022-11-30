Глава МИД Турции обсудил мирные усилия в Украине с главой ОБСЕ

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«Обсудили наши посреднические усилия для мира в Украине и региональных событий с генеральным секретарем Хельгой Марией Шмид», - сообщил Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Детали

Чавушоглу находится в польском городе на ежегодной встрече Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу.

Сессия предоставляет министрам иностранных дел 57 государств-участников возможность рассмотреть и оценить деятельность организации и укрепить диалог по безопасности.

Ранее в своем твите Шмид заметила, что ОБСЕ, несмотря на «беспрецедентные времена», «продолжала заниматься целым рядом тем в нашем регионе и вернулась в Украину, чтобы поддержать страну и ее народ».

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Анкара подтолкнула россию и Украину к мирным переговорам в марте, чтобы положить конец войне.

В июле ее усилия привели к соглашению о зерне, которое позволяет экспортировать продукты питания и удобрения через порты Черного моря.