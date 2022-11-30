Глава МИД Турции обсудил мирные усилия в Украине с главой ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции обсудил усилия Анкары по установлению мира в Украине с председателем Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) в Лодзи, Польша, пишет УНН.
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«Обсудили наши посреднические усилия для мира в Украине и региональных событий с генеральным секретарем Хельгой Марией Шмид», - сообщил Мевлют Чавушоглу в Twitter.
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Чавушоглу находится в польском городе на ежегодной встрече Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу.
Сессия предоставляет министрам иностранных дел 57 государств-участников возможность рассмотреть и оценить деятельность организации и укрепить диалог по безопасности.
Ранее в своем твите Шмид заметила, что ОБСЕ, несмотря на «беспрецедентные времена», «продолжала заниматься целым рядом тем в нашем регионе и вернулась в Украину, чтобы поддержать страну и ее народ».
Добавим
Анкара подтолкнула россию и Украину к мирным переговорам в марте, чтобы положить конец войне.
В июле ее усилия привели к соглашению о зерне, которое позволяет экспортировать продукты питания и удобрения через порты Черного моря.