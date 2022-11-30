Глава МЗС Туреччини обговорив мирні зусилля в Україні з головою ОБСЄ

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«Обговорили наші посередницькі зусилля для миру в Україні та регіональних подій із генеральним секретарем Гельґою Марією Шмід», - повідомив Мевлют Чавушоглу у Twitter.

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Чавушоглу перебуває у польському місті на щорічній зустрічі Ради міністрів ОБСЄ у четвер та п'ятницю.

Сесія надає міністрам закордонних справ 57 держав-учасниць можливість розглянути та оцінити діяльність організації та зміцнити діалог з питань безпеки.

Раніше у своєму твіті Шмід зауважила, що ОБСЄ, незважаючи на «безпрецедентні часи», «продовжувала займатися цілою низкою тем у нашому регіоні і повернулася до України, щоб підтримати країну та її народ».

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Анкара підштовхнула росію та Україну до мирних переговорів в березні, щоб покласти край війні.

У липні її зусилля призвели до угоди щодо зерна, яка дозволяє експортувати продукти харчування та добрива через порти Чорного моря.