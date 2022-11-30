Глава МЗС Туреччини обговорив мирні зусилля в Україні з головою ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини обговорив зусилля Анкари щодо встановлення миру в Україні з головою Організації з питань співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ) у Лодзі, Польща, пише УНН.
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«Обговорили наші посередницькі зусилля для миру в Україні та регіональних подій із генеральним секретарем Гельґою Марією Шмід», - повідомив Мевлют Чавушоглу у Twitter.
Деталі
Чавушоглу перебуває у польському місті на щорічній зустрічі Ради міністрів ОБСЄ у четвер та п'ятницю.
Сесія надає міністрам закордонних справ 57 держав-учасниць можливість розглянути та оцінити діяльність організації та зміцнити діалог з питань безпеки.
Раніше у своєму твіті Шмід зауважила, що ОБСЄ, незважаючи на «безпрецедентні часи», «продовжувала займатися цілою низкою тем у нашому регіоні і повернулася до України, щоб підтримати країну та її народ».
Додамо
Анкара підштовхнула росію та Україну до мирних переговорів в березні, щоб покласти край війні.
У липні її зусилля призвели до угоди щодо зерна, яка дозволяє експортувати продукти харчування та добрива через порти Чорного моря.