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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Глава МЗС Туреччини обговорив мирні зусилля в Україні з головою ОБСЄ

Глава МЗС Туреччини обговорив мирні зусилля в Україні з головою ОБСЄ

Київ • УНН

 • 976878 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини обговорив зусилля Анкари щодо встановлення миру в Україні з головою Організації з питань співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ) у Лодзі, Польща, пише УНН.

Цитата

«Обговорили наші посередницькі зусилля для миру в Україні та регіональних подій із генеральним секретарем Гельґою Марією Шмід», - повідомив Мевлют Чавушоглу у Twitter.

Деталі

Чавушоглу перебуває у польському місті на щорічній зустрічі Ради міністрів ОБСЄ у четвер та п'ятницю.

Сесія надає міністрам закордонних справ 57 держав-учасниць можливість розглянути та оцінити діяльність організації та зміцнити діалог з питань безпеки.

Раніше у своєму твіті Шмід зауважила, що ОБСЄ, незважаючи на «безпрецедентні часи», «продовжувала займатися цілою низкою тем у нашому регіоні і повернулася до України, щоб підтримати країну та її народ».

Додамо

Анкара підштовхнула росію та Україну до мирних переговорів в березні, щоб покласти край війні.
У липні її зусилля призвели до угоди щодо зерна, яка дозволяє експортувати продукти харчування та добрива через порти Чорного моря.

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