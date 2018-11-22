Глава МИД Саудовской Аравии отрицает возможность изменения порядка престолонаследия в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр считает безосновательными и недопустимыми утверждения о возможности изменений в порядке престолонаследия в королевстве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.
Министра попросили прокомментировать информацию о том, что некоторые лица в руководстве страны якобы намерены лишить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда престола, главе МИД также предложили дать ответ тем, кто настаивает на необходимости этого шага. “Я бы сказал, что это смешно, это совершенно неуместно”, — ответил аль-Джубейр.
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Как подчеркнул министр, “руководство Саудовской Аравии, которую представляют король и наследный принц — это красная линия для каждого саудитов”. “Страна полностью их поддерживает”, — заверил он.
Как ранее информировал УНН, агентство Reuters во вторник сообщило со ссылкой на источники, что члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд наследовал престол из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Ахмада Хашокджи. В материале утверждалось, что десятки принцев и двоюродных братьев собираются помешать восхождению наследного принца на престол. Однако они не будут этого делать, пока жив его отец — 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
В Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника выбирает король и старшие члены семьи.