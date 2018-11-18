ЗМІ дізналися про “палестинський слід” у справі про вбивство Хашоґджі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Командою, яка прибула до Стамбулу для приховування слідів вбивства саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, керував палестинець Мухаммед Дахлан, повідомляє УНН із посиланням на турецьку газету Yeni Safak. 

Видання, посилаючись на власні джерела, називає його колишнім начальником служби безпеки Палестинської автономії. За даними газети, команда прибула до Стамбулу з Лівану, в день вбивства журналіста її члени увійшли у саудівське консульство.

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Як раніше інформував УНН, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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