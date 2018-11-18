СМИ узнали о "палестинском следе" в деле об убийстве Хашокджи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Командой, которая прибыла в Стамбул для сокрытия следов убийства саудовского журналиста Ахмада Хашокджи, руководил палестинец Мухаммед Дахлан, сообщает УНН со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak.
Издание, ссылаясь на собственные источники, называет его бывшим начальником службы безопасности Палестинской автономии. По данным газеты, команда прибыла в Стамбул из Ливана, в день убийства журналиста её члены вошли в саудовское консульство.
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Как ранее информировал УНН, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Ахмад Хашокджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.