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Глава МЗС Саудівської Аравії заперечує можливість зміни порядку престолонаслідування в країні

Глава МЗС Саудівської Аравії заперечує можливість зміни порядку престолонаслідування в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр вважає безпідставними та неприпустимими твердження про можливість змін у порядку престолонаступництва в королівстві. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNBC, інформує УНН.

Міністра попросили прокоментувати інформацію про те, що деякі особи у керівництві країни нібито мають намір позбавити наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда престолу, главі МЗС також запропонували дати відповідь тим, хто наполягає на необхідності цього кроку. “Я б сказав, що це смішно, це абсолютно недоречно”, — відповів аль-Джубейр.

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Як підкреслив міністр, “керівництво Саудівської Аравії, яку представляють король та наслідний принц — це червона лінія для кожного саудита”. “Країна повністю їх підтримує”, — запевнив він.

Як раніше інформував УНН, агентство Reuters у вівторок повідомило з посиланням на джерела, що члени королівської сім’ї Саудівської Аравії виступили проти того, щоб принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд успадковував престол через звинувачення в причетності до вбивства журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. У матеріалі стверджувалося, що десятки принців та двоюрідних братів збираються перешкодити сходженню наслідного принца на престол. Однак вони не будуть цього робити, поки живий його батько — 82-річний король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.

У Саудівській Аравії престол не переходить автоматично від батька до старшого сина, як це відбувається в більшості європейських монархій. Спадкоємця обирає король та старші члени родини.

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