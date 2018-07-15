Глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что односторонние сделки американского президента Дональда Трампа с российской стороной, которые могут быть приняты на саммите в Хельсинки 16 июля, в конечном итоге навредят США. Об этом он заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 июля, передает УНН со ссылкой на DW.