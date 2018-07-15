Глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что односторонние сделки американского президента Дональда Трампа с российской стороной, которые могут быть приняты на саммите в Хельсинки 16 июля, в конечном итоге навредят США. Об этом он заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 июля, передает УНН со ссылкой на DW.
Министр предостерег Трампа от таких договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров.
"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге навредят и США", - заявил Маас.
В то же время он отметил, что, в целом, приветствует саммит Трампа и Путина. По словам главы МИД, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией.
"Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Маас.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила надежду, что стороны в ходе переговоров затронут вопрос ядерного разоружения.
"Для всех было бы хорошим знаком, если бы переговоры возобновились", - сказала она.
Напомним, встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, общаясь с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2".