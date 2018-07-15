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Глава МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

Глава МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що односторонні угоди американського президента Дональда Трампа з російською стороною, які можуть бути прийняті на саміті в Гельсінкі 16 липня, в кінцевому підсумку зашкодять США. Про це він заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 15 липня, передає УНН з посиланням на DW.

Міністр застеріг Трампа від таких домовленостей з президентом РФ Володимиром Путіним, в жертву яким довелося б принести інтереси західних партнерів.

"Односторонні угоди на шкоду власним партнерам в кінцевому підсумку зашкодять і США", - заявив Маас.

В той же час він зазначив, що, в цілому, вітає саміт Трампа і Путіна. За словами глави МЗС, влада Німеччини завжди говорила, що слід інтенсивніше вибудовувати діалог з Росією.

"Якщо ця зустріч надасть імпульс ядерному роззброєнню, це був би прогрес", - підкреслив Маас.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також висловила надію, що сторони в ході переговорів порушать питання ядерного роззброєння.

"Для всіх було б хорошим знаком, якби переговори поновилися", - сказала вона.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії запланована на 16 липня в Гельсінкі.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп, спілкуючись з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саміту НАТО в Брюсселі, назвав Німеччину "в’язнем Росії" через проект трубопроводу "Північний Потік -2".

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