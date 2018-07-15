Глава МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що односторонні угоди американського президента Дональда Трампа з російською стороною, які можуть бути прийняті на саміті в Гельсінкі 16 липня, в кінцевому підсумку зашкодять США. Про це він заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 15 липня, передає УНН з посиланням на DW.