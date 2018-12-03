Глава МИД Германии в четверг проведет переговоры с Климкиным и Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас планирует в четверг 6 декабря в Милане провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также украинским главой МИД Павлом Климкиным. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает УНН со ссыдкой на ТАСС.
"Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД. В том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы", - сказала она.
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