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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80578 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135502 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132017 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126310 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164062 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Глава МИД Германии в четверг проведет переговоры с Климкиным и Лавровым

Глава МИД Германии в четверг проведет переговоры с Климкиным и Лавровым

Киев  •  УНН

 • 9145 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас планирует в четверг 6 декабря в Милане провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также украинским главой МИД Павлом Климкиным. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает УНН со ссыдкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД. В том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы", - сказала она.

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Напомним, пограничники Украины не пропускают всех мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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