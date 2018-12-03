Глава МЗС Німеччини у четвер проведе переговори з Клімкіним і Лавровим

"Міністр закордонних справ буде в четвер на зустрічі глав МЗС ОБСЄ, там не буде нормандської зустрічі, але будуть переговори з українським главою МЗС. У тому числі і з російським главою МЗС такі переговори заплановані", - сказала вона.

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Нагадаємо, прикордонники України не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ у віці від 16 до 60 років в Україні.

Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан.