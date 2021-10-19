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Глава МИД Люксембурга считает, что действия Польши - могут привести к "гибели ЕС"

Киев  •  УНН

 • 14274 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Евросоюз “прекратит существование”, если верховенство права не будет соблюдаться странами сообщества. Такое мнение высказал журналистам глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн после прибытия на заседание Совета ЕС по внутренним делам. Министр иностранных и европейских дел, иммиграции и предоставления убежища имел в виду Польшу, Конституционный суд (КС) которой счел неправомерным приоритет европейского права перед национальным, пишет УНН.

Цитата

“Евросоюз не сможет переварить конец верховенства закона. Евросоюз погибнет от такого развития событий. Европа была построена на основе демократии, свободы, уважения и верховенства закона”, — сказал он.

Контекст

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие конституции республики нормы о приоритете европейского права. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и дискуссию о возможности лишения Варшавы средств из европейских фондов.

14 июля Европейский суд юстиции удовлетворил иск Еврокомиссии и ввел ограничения на деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Инстанция постановила, что созданная в этой стране система дисциплинарных расследований в отношении судей нарушает принцип верховенства закона, поскольку создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной.

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