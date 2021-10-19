Глава МЗС Люксембургу вважає, що дії Польщі - можуть призвести до "загибелі ЄС"

Цитата

“Євросоюз не зможе переварити кінець верховенства закону. Євросоюз загине від такого розвитку подій. Європа була побудована на основі демократії, свободи, поваги та верховенства закону”, — сказав він.

Контекст

7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність конституції республіки норми про пріоритет європейського права. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і дискусію про можливість позбавлення Варшави коштів з європейських фондів.

14 липня Європейський суд юстиції задовольнив позов Єврокомісії і ввів обмеження на діяльність дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Інстанція постановила, що створена в цій країні система дисциплінарних розслідувань щодо суддів порушує принцип верховенства закону, оскільки створює передумови до виникнення залежності судової гілки влади від виконавчої.