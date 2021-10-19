Глава МЗС Люксембургу вважає, що дії Польщі - можуть призвести до "загибелі ЄС"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Євросоюз “припинить існування”, якщо верховенство права не буде дотримуватися країнами співтовариства. Таку думку висловив журналістам глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн після прибуття на засідання Ради ЄС з питань внутрішніх справ. Міністр закордонних і європейських справ, імміграції та надання притулку мав на увазі Польщу, Конституційний суд (КС) якої визнав неправомірним пріоритет європейського права перед національним, пише УНН.
Цитата
“Євросоюз не зможе переварити кінець верховенства закону. Євросоюз загине від такого розвитку подій. Європа була побудована на основі демократії, свободи, поваги та верховенства закону”, — сказав він.
Контекст
7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність конституції республіки норми про пріоритет європейського права. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і дискусію про можливість позбавлення Варшави коштів з європейських фондів.
14 липня Європейський суд юстиції задовольнив позов Єврокомісії і ввів обмеження на діяльність дисциплінарної палати Верховного суду Польщі. Інстанція постановила, що створена в цій країні система дисциплінарних розслідувань щодо суддів порушує принцип верховенства закону, оскільки створює передумови до виникнення залежності судової гілки влади від виконавчої.