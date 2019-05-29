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Глава МИД Испании назвал Россию старым врагом Европы

Глава МИД Испании назвал Россию старым врагом Европы

Киев  •  УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В документе сказано, что в ходе беседы Пареха "было выражено недоумение и сожаление" из-за недружественных высказываний Борреля, которые тот сделал в интервью El Periodico.

Дипломату указали на противоречие слов политика, наносящих ущерб отношениям между странами, "взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", отмечается в сообщении министерства.

В опубликованном 24 мая интервью газете El Periodico Жозеп Боррель назвал Россию "старым врагом", представлящим угрозу для Европы.

Напомним, МИД Испании вызвало посла Бельгии Марка Калькоена и попросило от него объяснений в связи с письмом спикера парламента Фландрии Яна Пеуманса в поддержку независимости Каталонии, который был написан в начале сентября этого года.

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