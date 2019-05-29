Глава МИД Испании назвал Россию старым врагом Европы

В документе сказано, что в ходе беседы Пареха "было выражено недоумение и сожаление" из-за недружественных высказываний Борреля, которые тот сделал в интервью El Periodico.

Дипломату указали на противоречие слов политика, наносящих ущерб отношениям между странами, "взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", отмечается в сообщении министерства.

В опубликованном 24 мая интервью газете El Periodico Жозеп Боррель назвал Россию "старым врагом", представлящим угрозу для Европы.

Напомним, МИД Испании вызвало посла Бельгии Марка Калькоена и попросило от него объяснений в связи с письмом спикера парламента Фландрии Яна Пеуманса в поддержку независимости Каталонии, который был написан в начале сентября этого года.