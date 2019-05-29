Глава МЗС Іспанії назвав Росію старим ворогом Європи

КИЇВ. 29 травня. УНН. Посол Іспанії в Москві Фернандо Вальдеррей Пареха був викликаний у вівторок в міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з антиросійськими висловлюваннями в.о глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля. Про це йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.