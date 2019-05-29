Глава МЗС Іспанії назвав Росію старим ворогом Європи

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Посол Іспанії в Москві Фернандо Вальдеррей Пареха був викликаний у вівторок в міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з антиросійськими висловлюваннями в.о глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля. Про це йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У документі сказано, що в ході бесіди Паресі "було висловлено подив і жаль" через недружні висловлювання Борреля, які той зробив в інтерв'ю El Periodico.

Дипломату вказали на протиріччя слів політика, що завдають шкоди відносинам між країнами, "взаємному сприйняттю двосторонніх зв'язків як дружніх, партнерських і взаємовигідних, що зафіксовано у всіх офіційних документах, підписаних між двома країнами останнім часом", наголошувалося в повідомленні міністерства.

В опублікованому 24 травня інтерв'ю газеті El Periodico Жозеп Боррель назвав Росію "старим ворогом", що становить загрозу для Європи.

Нагадаємо, МЗС Іспанії викликало посла Бельгії Марка Калькоена і попросило від нього пояснень у зв’язку з листом спікера парламенту Фландрії Яна Пеуманса на підтримку незалежності Каталонії, який був написаний на початку вересня цього року.

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