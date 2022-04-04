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Глава МВД рассказал о ситуации в освобожденных городах и селах Киевской области

Киев • УНН

 • 80410 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телерадиомарафона "Единые новости" рассказал о ситуации в освобожденных от оккупантов населенных пунктах на Киевщине. Об этом сообщает УНН.

Глава МВД рассказал о ситуации в освобожденных городах и селах Киевской области

Цитата

Десятки городов и сел Киевской области нуждаются в зачистке и подготовке для того, чтобы туда вернулись люди. Он подчеркнул, что сейчас возвращаться опасно. Цифры умерших людей не называет.

Цитата

"Не сейчас называем цифру погибших жителей, мирных жителей. Эта цифра, очевидно, будет измеряться сотнями. Вывозят трупы", - сообщил Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что сейчас говорить о разминировании опасно. В этих населенных пунктах есть десятки людей, которые пережили ужас и останешься. В первые дни освобождения часть людей вывезли в безопасное место. Некоторые были вывезены в киевские больницы.

По словам монастырского, многие жители этих городов считаются без вести пропавшими.

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.

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