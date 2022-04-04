Глава МВД рассказал о ситуации в освобожденных городах и селах Киевской области

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Десятки городов и сел Киевской области нуждаются в зачистке и подготовке для того, чтобы туда вернулись люди. Он подчеркнул, что сейчас возвращаться опасно. Цифры умерших людей не называет.

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"Не сейчас называем цифру погибших жителей, мирных жителей. Эта цифра, очевидно, будет измеряться сотнями. Вывозят трупы", - сообщил Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что сейчас говорить о разминировании опасно. В этих населенных пунктах есть десятки людей, которые пережили ужас и останешься. В первые дни освобождения часть людей вывезли в безопасное место. Некоторые были вывезены в киевские больницы.

По словам монастырского, многие жители этих городов считаются без вести пропавшими.

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.