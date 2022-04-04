Глава МВС розповів про ситуацію у звільнених містах та селах Київської області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телерадіомарафону "Єдині новини" розповів про ситуацію у звільнених від окупантів населених пунктах на Київщині. Про це повідомляє УНН.
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Десяткі міст та сел Київської області потребують зачистки та підготовки для того, аби туди повернулися люди. Він підкреслив, що наразі повертатися небезпечно. Цифри померлих людей не називає.
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"Не називаємо зараз цифру загиблих мешканців, мирних жителів. Ця цифра, очевидно, буде вимірюватися сотнями. Вивозять трупи", - повідомив Монастирський.
Глава МВС підкреслив, що наразі говорити про розмінування небезпечно. У цих населених пунктах є десятки людей, які пережили жахіття та залишишися. У перші дні звільнення частину людей вивезли в безпечне місце. Деякі були вивезені до київських лікарень.
За словами Монастирського, багато жителів цих міст вважаються безвісти зниклими.
Нагадаємо
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені.