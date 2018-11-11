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Глава МВД Германии намерен досрочно подать в отставку

Киев  •  УНН

 • 8211 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не собирается занимать свой пост до конца срока полномочий действующего правительства. Об этом он заявил в воскресенье вечером на закрытой встрече с однопартийцами, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Когда именно он может подать в отставку, не уточняется.

Кроме того, политик якобы подтвердил сообщения СМИ, которые появились еще в середине недели, что он уйдет и с другого поста - председателя Христианско-социального союза. Как пишет агентство, его преемник будет избран на съезде в начале 2019 года. Сам политик официальных комментариев на этот счет не давал, предполагается, что он выступит с заявлением на следующей неделе.

Сообщения о скором закате политической карьеры действующего главы МВД ФРГ появляются на фоне результатов, которые показал ХСС на выборах в парламент Баварии в середине октября. На них партия набрала больше всех голосов - 37,2%, - но по сравнению с предыдущими выборами 2013 года потеряла 10,5% и лишилась парламентского большинства. Для консерваторов это равносильно фиаско. Вину за потерю голосов возложили на председателя партии.

Кроме того, Зеегофера критиковали за конфликта с канцлером Ангелой Меркель в течение всего миграционного кризиса. Баварский политик собирался подавать на главу кабмина в Конституционный суд за её решение открыть границы для беженцев. Открытая ссора в верхах крупнейшего партийного блока негативно сказалась на популярности консерваторов.

Предполагается, что ХСС в случае ухода Зеехофера возглавит премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Кандидатов на пост главы МВД на случай, если он окажется вакантным, не называлось.

Как ранее информировал УНН, бундесвере раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, готовили политические убийства. Как сообщает немецкое издание Focus, расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Во время обысков были найдены арсеналы оружия и запасы топлива.

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