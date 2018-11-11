Глава МВС Німеччини має намір достроково подати у відставку

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер не збирається займати свій пост до кінця терміну повноважень чинного уряду. Про це він заявив у неділю ввечері на закритій зустрічі з однопартійцями, повідомило агентство DPA з посиланням на власні джерела, передає УНН.