Глава МВС Німеччини має намір достроково подати у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер не збирається займати свій пост до кінця терміну повноважень чинного уряду. Про це він заявив у неділю ввечері на закритій зустрічі з однопартійцями, повідомило агентство DPA з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Коли саме він може подати у відставку, не уточнюється.
Крім того, політик нібито підтвердив повідомлення ЗМІ, які з’явилися ще в середині тижня, що він піде і з іншого поста — голови Християнсько-соціального союзу. Як пише агентство, його наступник буде обраний на з’їзді на початку 2019 року. Сам політик офіційних коментарів зі цього приводу не давав, передбачається, що він виступить із заявою наступного тижня.
Повідомлення про швидке заході політичної кар’єри Зеєгофера з’являються на тлі результатів, які показав ХСС на виборах до парламенту Баварії у середині жовтня. На них партія набрала найбільше голосів — 37,2%, — але в порівнянні з попередніми виборами 2013 роки втратила 10,5% і втратила парламентської більшості. Для консерваторів це рівносильно фіаско. Провину за втрату голосів поклали на голови партії.
Крім того, Зеєгофера критикували за конфлікт із канцлеркою Ангелою Меркель протягом міграційної кризи. Баварський політик збирався подавати на главу кабміну до Конституційного суду за її рішення відкрити кордони для біженців. Відкрита сварка у верхах найбільшого партійного блоку негативно позначилася на популярності консерваторів.
Передбачається, що ХСС у разі відходу Зеєгофера очолить прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер. Кандидатів на посаду глави МВС на випадок, якщо він виявиться вакантним, не називалася.
Як раніше інформував УНН, Бундесвері розкрили групу з приблизно 200 військовослужбовців, які готували політичні вбивства. Як повідомляє німецьке видання Focus, розслідування веде Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини. Під час обшуків було знайдено арсенали зброї та запаси палива.