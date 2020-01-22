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Глава МВФ поговорила с Зеленским об украинском языке

Киев • УНН

 • 14211 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского на полях экономического форума в Давосе состоялась теплая встреча с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, на которой последняя рассказала Президенту о родственниках из Украины, передает корреспондент УНН.

Глава МВФ поговорила с Зеленским об украинском языке

Так, на встрече присутствовали, кроме Зеленского, министр финансов Украины Оксана Маркарова и Премьер-министр Алексей Гончарук. Последний во время встречи представился Георгиевой, она в свою очередь ответила "Очень приятно".

"Я знаю, что для некоторых людей в Украине, русский язык не является предпочтительным. Но к сожалению, я не говорю на украинском. Но мой племянник говорит, так как жена моего брата, моя невестка, из Харькова", - пояснила она Зеленскому.

Она также отметила, что ранее провела "очень конструктивное обсуждение" с Зеленским, в частности о прогрессе, достигнутом в Украине в судебной реформе, в продвижении экономики, а также о необходимости завершить действия, которые все еще не были выполнены в Украине "для того, чтобы мы могли передать программу МВФ нашему совету директоров".

Как сообщал УНН, министр финансов Украины Оксана Маркарова сегодня в составе украинской делегации прибыла на Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе, где вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским проведет встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

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