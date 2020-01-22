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Глава МВФ поговорила із Зеленським про українську мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського на полях економічного форуму в Давосі відбулася тепла зустріч з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, на якій остання розповіла Президенту про родичів з України, передає кореспондент УНН.

Глава МВФ поговорила із Зеленським про українську мову

Так, на зустрічі були присутні, крім Зеленського, міністр фінансів України Оксана Маркарова і Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Останній під час зустрічі представився Георгієвій, вона в свою чергу відповіла "Дуже приємно".

"Я знаю, що для деяких людей в Україні, російська мова не є кращою. Але на жаль, я не говорю українською. Але мій племінник говорить, так як дружина мого брата, моя невістка, з Харкова", - пояснила вона Зеленському.

Вона також зазначила, що раніше провела "дуже конструктивне обговорення" із Зеленським, зокрема про прогрес, досягнутий в Україні в судовій реформі, в просуванні економіки, а також про необхідність завершити дії, які все ще не були виконані в Україні "для того, щоб ми могли передати програму МВФ нашій раді директорів".

Як повідомляв УНН, міністр фінансів України Оксана Маркарова сьогодні в складі української делегації прибула на Всесвітній економічний форум (WEF) у Давосі, де разом з Президентом України Володимиром Зеленським проведе зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

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