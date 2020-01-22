Глава МВФ поговорила із Зеленським про українську мову

Так, на зустрічі були присутні, крім Зеленського, міністр фінансів України Оксана Маркарова і Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Останній під час зустрічі представився Георгієвій, вона в свою чергу відповіла "Дуже приємно".

"Я знаю, що для деяких людей в Україні, російська мова не є кращою. Але на жаль, я не говорю українською. Але мій племінник говорить, так як дружина мого брата, моя невістка, з Харкова", - пояснила вона Зеленському.

Вона також зазначила, що раніше провела "дуже конструктивне обговорення" із Зеленським, зокрема про прогрес, досягнутий в Україні в судовій реформі, в просуванні економіки, а також про необхідність завершити дії, які все ще не були виконані в Україні "для того, щоб ми могли передати програму МВФ нашій раді директорів".

Як повідомляв УНН, міністр фінансів України Оксана Маркарова сьогодні в складі української делегації прибула на Всесвітній економічний форум (WEF) у Давосі, де разом з Президентом України Володимиром Зеленським проведе зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.