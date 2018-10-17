Глава МВФ не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию

Число отказавшихся от участия в конференции, которая пройдет под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, растет с каждым днем.

"Ранее запланированная поездка управляющего директора МВФ в регион Ближнего Востока откладывается", - говорится в заявлении фонда.

Ранее Лагард намеревалась принять участие в экономическом форуме, который также называют "Давос в пустыне".

В число отказавшихся от участия в конференции, намеченной на 23-25 октября в Эр-Рияде, вошли глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, гендиректор BlackRock Ларри Финк, гендиректор частной инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, гендиректор Google Cloud Дайан Грин и гендиректор Лондонской фондовой биржи Дэвид Швиммер.



Турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.