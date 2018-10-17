Глава МВФ не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отказалась от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии на фоне информации о возможном участии саудовских властей в убийстве оппозиционного журналиста Джемаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Число отказавшихся от участия в конференции, которая пройдет под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, растет с каждым днем.
"Ранее запланированная поездка управляющего директора МВФ в регион Ближнего Востока откладывается", - говорится в заявлении фонда.
Ранее Лагард намеревалась принять участие в экономическом форуме, который также называют "Давос в пустыне".
В число отказавшихся от участия в конференции, намеченной на 23-25 октября в Эр-Рияде, вошли глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, гендиректор BlackRock Ларри Финк, гендиректор частной инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, гендиректор Google Cloud Дайан Грин и гендиректор Лондонской фондовой биржи Дэвид Швиммер.
Турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.