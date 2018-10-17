Глава МВФ не поїде на конференцію в Саудівську Аравію

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард відмовилася від участі в інвестиційній конференції в Саудівській Аравії на тлі інформації про можливу участь саудівських властей у вбивстві опозиційного журналіста Джемаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.