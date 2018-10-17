Глава МВФ не поїде на конференцію в Саудівську Аравію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард відмовилася від участі в інвестиційній конференції в Саудівській Аравії на тлі інформації про можливу участь саудівських властей у вбивстві опозиційного журналіста Джемаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Кількість тих, хто відмовився від участі в конференції, яка пройде під патронажем наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, зростає з кожним днем.
"Раніше запланована поїздка керуючого директора МВФ в регіон Близького Сходу відкладається", - йдеться в заяві фонду.
Раніше Лагард мала намір взяти участь в економічному форумі, який також називають "Давос в пустелі".
До тих, хто відмовився від участі в конференції, наміченої на 23-25 жовтня в Ер-Ріяді, увійшли глава банку JP Morgan Chase Джеймі Даймон, гендиректор BlackRock Ларрі Фінк, гендиректор приватної інвестиційної компанії Blackstone Стівен Шварцман, гендиректор Google Cloud Дайан Грін і гендиректор Лондонській фондовій біржі Девід Швіммер.
Турецька поліція вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі міг бути убитий в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.