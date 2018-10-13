Глава МВФ поедет в Саудовскую Аравию, несмотря на дело об исчезновении журналиста

"На данный момент я не намерена менять мой план и буду очень внимательна к информации, которая появляется в ближайшие несколько дней (об исчезновении саудовского журналиста Джамала Хашкаджи в Турции - ред.). Сообщили об ужасных вещах, и я в шоке", - цитирует издание слова Логард на пресс-конференции.

По ее словам, задачей фонда является бизнес во всех уголках мира и во многих правительствах.

Напомним, 2 октября в Турции исчез саудовский журналист Джамаль Хашкаджи. Последний раз его видели, когда он входил в помещение консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Джамаль Хашкаджи - известный саудовский журналист, критиковавший Эр-Рияд и вынужден был покинуть страну.

Турецкая полиция считает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



Британский миллиардер Ричард Брэнсон приостановил переговоры из Суверенным фондом Саудовской Аравии относительно инвестиций в компании, входящие в основанный им холдинг Virgin Group, после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.