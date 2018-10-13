Глава МВФ поїде до Саудівської Аравії, попри справу про зникнення журналіста

"На даний момент я не маю наміру змінювати мій план і буду дуже уважною до інформації, яка з'являється в найближчі кілька днів (щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашкаджі в Туреччині – ред.). Повідомили про жахливі речі, і я шокована", - цитує видання слова Логард на прес-конференції.

За її словами, завданням фонду є бізнес у всіх куточках світу та у багатьох урядах.

Нагадаємо, 2 жовтня в Туреччині зник саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі. Останній раз його бачили, коли він входив в приміщення консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Джамаль Хашкаджі – відомий саудівський журналіст, який критикував Ер-Ріяд і змушений був залишити країну.

Турецька поліція вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі міг бути убитий в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.



Британський мільярдер Річард Бренсон призупинив переговори зі Суверенним фондом Саудівської Аравії стосовно інвестицій у компанії, що входять у заснований ним холдинг Virgin Group, після зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.