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Глава МОК намерен посетить Фукусиму, где в 2020 году начнется эстафета олимпийского огня

Глава МОК намерен посетить Фукусиму, где в 2020 году начнется эстафета олимпийского огня

Киев  •  УНН

 • 10665 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен накануне летней Олимпиады 2020 году в Токио посетить японскую префектуру Фукусима, где будет дан старт эстафете олимпийского огня. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью японскому телеканалу NHK, передает УНН.

“Подготовка (к Играм 2020 года) идет очень хорошо, и мы добились успеха по многим параметрам. По возможности я надеюсь, что смогу посетить Фукусиму и продемонстрировать единение с жителями префектуры. Олимпиада и спорт в целом хотят быть полезными и помочь в процессе восстановления”, — сказал он.

По его словам, программа соревнований в Токио “очень помолодела” благодаря включению в нее нескольких видов спорта, популярных среди молодежи. Кроме того, Бах отметил, что фактически впервые удалось добиться участия равного числа спортсменов женского и мужского пола. “Соревнования в Токио откроют двери в новую эру Олимпиады”, — подчеркнул глава МОК.

Касаясь возможности участия в Токио по аналогии с играми в Пхёнчхане объединенных команд атлетов из КНДР и Южной Кореи, Бах отметил, что МОК необходимо провести консультации на этот счет, в том числе с олимпийскими комитетами обеих стран.

В программу Игр 2020 года впервые войдут бейсбол/ софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, и на них будут представлены 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия начнутся соревнования по футболу и софтболу.

Как сообщал УНН, в начале июля в Токио был утвержден маршрут эстафеты олимпийского огня. Она стартует 26 марта 2020 года из префектуры Фукусима и продлится 121 день. Таким образом японская сторона решила подчеркнуть процесс восстановления после цунами и аварии на одноименной АЭС в 2011 году.

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