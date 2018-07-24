Глава МОК намерен посетить Фукусиму, где в 2020 году начнется эстафета олимпийского огня

“Подготовка (к Играм 2020 года) идет очень хорошо, и мы добились успеха по многим параметрам. По возможности я надеюсь, что смогу посетить Фукусиму и продемонстрировать единение с жителями префектуры. Олимпиада и спорт в целом хотят быть полезными и помочь в процессе восстановления”, — сказал он.

По его словам, программа соревнований в Токио “очень помолодела” благодаря включению в нее нескольких видов спорта, популярных среди молодежи. Кроме того, Бах отметил, что фактически впервые удалось добиться участия равного числа спортсменов женского и мужского пола. “Соревнования в Токио откроют двери в новую эру Олимпиады”, — подчеркнул глава МОК.

Касаясь возможности участия в Токио по аналогии с играми в Пхёнчхане объединенных команд атлетов из КНДР и Южной Кореи, Бах отметил, что МОК необходимо провести консультации на этот счет, в том числе с олимпийскими комитетами обеих стран.

В программу Игр 2020 года впервые войдут бейсбол/ софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, и на них будут представлены 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия начнутся соревнования по футболу и софтболу.

Как сообщал УНН, в начале июля в Токио был утвержден маршрут эстафеты олимпийского огня. Она стартует 26 марта 2020 года из префектуры Фукусима и продлится 121 день. Таким образом японская сторона решила подчеркнуть процесс восстановления после цунами и аварии на одноименной АЭС в 2011 году.