Голова МОК має намір відвідати Фукусіму, де в 2020 році розпочнеться естафета олімпійського вогню

“Підготовка (до Ігор 2020 року) йде дуже добре, і ми домоглися успіху за багатьма параметрами. По можливості я сподіваюся, що зможу відвідати Фукусіму і продемонструвати єднання з жителями префектури. Олімпіада і спорт в цілому хочуть бути корисними і допомогти в процесі відновлення” , - сказав він.

За його словами, програма змагань в Токіо “дуже помолодшала” завдяки включенню в неї декількох видів спорту, популярних серед молоді. Крім того, Бах відзначив, що фактично вперше вдалося домогтися участі рівного числа спортсменів жіночої та чоловічої статі. “Змагання в Токіо відкриють двері в нову еру Олімпіади”, — підкреслив глава МОК.

Торкаючись можливості участі в Токіо за аналогією з іграми в Пхенчхані об’єднаних команд атлетів з КНДР і Південної Кореї, Бах відзначив, що МОК необхідно провести консультації з цього приводу, в тому числі з олімпійськими комітетами обох країн.

До програми Ігор 2020 вперше увійдуть бейсбол/софтбол, карате, серфінг, скелелазіння і скейтбординг. Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня, і на них будуть представлені 33 виду спорту. За два дні до церемонії відкриття почнуться змагання з футболу та софтболу.

Як повідомляв УНН, на початку липня в Токіо був затверджений маршрут естафети олімпійського вогню. Вона стартує 26 березня 2020 року з префектури Фукусіма та триватиме 121 день. Таким чином японська сторона вирішила підкреслити процес відновлення після цунамі і аварії на однойменній АЕС в 2011 році.