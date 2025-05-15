Глава Минцифры Федоров рассказал представительнице США Дэвис о темпах цифровизации в Украине
Киев • УНН
Михаил Федоров рассказал Джули Дэвис о цифровизации Украины, запуске Дії и оборонных инновациях. Технологии стали важным фактором войны, Украина развивает решения для защиты.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис о достижениях Украины в сфере цифровизации и новейших технологиях отечественной разработки на вооружении ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра в Telegram.
Детали
Как отметил Федоров, во время встречи он рассказал представительнице Соединенных Штатов о работе Минцифры и ключевых проектах: цифровизации, запуске Дии, реинжиниринге государственных услуг и других реформах.
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Отдельно сфокусировались на defense tech и оборонных инновациях. Технологии стали геймченджером войны, и мы постоянно развиваем и масштабируем решения для защиты Украины. Спасибо Соединенным Штатам за стратегическую поддержку Украины. Уверен, реализуем еще много совместных win-win проектов
Напомним
Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев и приступила к исполнению обязанностей на этой должности 5 мая.