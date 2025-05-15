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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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Глава Минцифры Федоров рассказал представительнице США Дэвис о темпах цифровизации в Украине

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Михаил Федоров рассказал Джули Дэвис о цифровизации Украины, запуске Дії и оборонных инновациях. Технологии стали важным фактором войны, Украина развивает решения для защиты.

Глава Минцифры Федоров рассказал представительнице США Дэвис о темпах цифровизации в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис о достижениях Украины в сфере цифровизации и новейших технологиях отечественной разработки на вооружении ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра в Telegram.

Детали

Как отметил Федоров, во время встречи он рассказал представительнице Соединенных Штатов о работе Минцифры и ключевых проектах: цифровизации, запуске Дии, реинжиниринге государственных услуг и других реформах.

Федоров назвал первую область, все школы которой подключаются к экосистеме "Мрія"10.04.25, 12:55 • 11493 просмотра

Отдельно сфокусировались на defense tech и оборонных инновациях. Технологии стали геймченджером войны, и мы постоянно развиваем и масштабируем решения для защиты Украины. Спасибо Соединенным Штатам за стратегическую поддержку Украины. Уверен, реализуем еще много совместных win-win проектов 

- отметил Федоров.

Напомним

Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев и приступила к исполнению обязанностей на этой должности 5 мая.

Лилия Набока

Лилия Набока

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