Глава Минцифры Федоров рассказал представительнице США Дэвис о темпах цифровизации в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис о достижениях Украины в сфере цифровизации и новейших технологиях отечественной разработки на вооружении ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра в Telegram.

Детали

Как отметил Федоров, во время встречи он рассказал представительнице Соединенных Штатов о работе Минцифры и ключевых проектах: цифровизации, запуске Дии, реинжиниринге государственных услуг и других реформах.

Федоров назвал первую область, все школы которой подключаются к экосистеме "Мрія"

Отдельно сфокусировались на defense tech и оборонных инновациях. Технологии стали геймченджером войны, и мы постоянно развиваем и масштабируем решения для защиты Украины. Спасибо Соединенным Штатам за стратегическую поддержку Украины. Уверен, реализуем еще много совместных win-win проектов - отметил Федоров.

Напомним

Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев и приступила к исполнению обязанностей на этой должности 5 мая.