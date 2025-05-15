Голова Мінцифри Федоров розповів представниці США Девіс про темпи цифровізації в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс про здобутки України у сфері цифровізації та новітні технології вітчизняної розробки на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра у Telegram.

Як зазначив Федоров, під час зустрічі він розповів представниці Сполучених Штатів про роботу Мінцифри та ключові проєкти: цифровізацію, запуск Дії, реінжиніринг державних послуг та інші реформи.

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Окремо сфокусувалися на defense tech та оборонних інноваціях. Технології стали геймченджером війни, і ми постійно розвиваємо та масштабуємо рішення для захисту України. Дякую Сполученим Штатам за стратегічну підтримку України. Упевнений, реалізуємо ще багато спільних win-win проєктів