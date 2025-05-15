Голова Мінцифри Федоров розповів представниці США Девіс про темпи цифровізації в Україні
Київ • УНН
Михайло Федоров розповів Джулі Девіс про цифровізацію України, запуск Дії та оборонні інновації. Технології стали важливим фактором війни, Україна розвиває рішення для захисту.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс про здобутки України у сфері цифровізації та новітні технології вітчизняної розробки на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра у Telegram.
Деталі
Як зазначив Федоров, під час зустрічі він розповів представниці Сполучених Штатів про роботу Мінцифри та ключові проєкти: цифровізацію, запуск Дії, реінжиніринг державних послуг та інші реформи.
Федоров назвав першу область, усі школи якої під'єднуються до екосистеми "Мрія"10.04.25, 12:55 • 11493 перегляди
Окремо сфокусувалися на defense tech та оборонних інноваціях. Технології стали геймченджером війни, і ми постійно розвиваємо та масштабуємо рішення для захисту України. Дякую Сполученим Штатам за стратегічну підтримку України. Упевнений, реалізуємо ще багато спільних win-win проєктів
Нагадаємо
Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс прибула до Києва і приступила до виконання обов’язків на цій посаді 5 травня.