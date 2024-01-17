Глава МИД Британии заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что упорно работает над вопросом использования российских активов для восстановления Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Кэмерон заявил, что есть явные основания для использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Кэмерона спросили, законным ли будет использование российских активов для восстановления Украины. Он отметил, что активы уже заморожены; вопрос в том, что делать дальше.

По словам Камерона, с юридической точки зрения растет поддержка идеи о том, что эти ресурсы можно каким-то образом использовать. С моральной точки зрения, по его словам, россии придется выплатить репарации, когда война закончится, то почему бы не использовать эти активы сейчас?

А с политической точки зрения, когда путин начал это незаконное вторжение, мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним, отметил Кэмерон.

Сейчас мы живем в более неопределенном мире, поэтому нам нужно инновационное мышление, указал он.

Глава МИД Британии добавил, что он "конечно, очень упорно работает" над этим вопросом, как и остальные члены "Группы семи", и он уверен, что прогресс будет.

Министр иностранных дел Великобритании также отметил, что страны, которые поддерживают Украину, имеют совокупный ВВП в 25 раз больше, чем у россии.

"Нам просто нужно сделать так, чтобы наша поддержка имела значение", - отметил Кэмерон.

И он утверждает, что если посмотреть на картину в целом, то война в Украине стала катастрофой для путина. россия потеряла половину территории, которую она захватила в начале войны, и подверглась санкциям со стороны значительной части мировой экономики.

Кэмерон также указал на прогресс Украины в Черном море; с открытым Черным морем Украина снова ведет торговлю через свои порты.

Он отметил также, что приоритетом является помочь Украине пережить эту зиму и создать систему, чтобы Украина могла победить в войне, которая будет более продолжительной.

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