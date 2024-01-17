Глава МИД Британии заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины.
россияне создают отряды из наемников для отправки в Африку - ГУР
По данным украинской разведки, россия формирует группы "военных инструкторов" для отправки в африканские страны.
В ГУР заявили, что существует угроза поставок баллистических ракет рф из Ирана
Существует потенциальная возможность поставок баллистических ракет из Ирана в россию. Однако, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на сегодня не зафиксировано ни одного случая таких поставок.
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к новой пандемии "болезни Х"
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил необходимость глобальной готовности к потенциальной "болезни Х", выступая за заключение соглашения по пандемии.
15 лет за решеткой проведет рабочий судоремонтного завода, который передавал рф данные об энергообъектах в Измаиле
Работника судостроительного завода в Измаиле Одесской области приговорили к 15 годам заключения после того, как признали виновным в государственной измене за передачу России данных об энергетических объектах и военной инфраструктуре.
Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба
Украина хочет замороженные активы россии, а не замороженный конфликт, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил необходимость привлечения к ответственности, включая судебные процессы и возмещение убытков.
Украинский лыжник завоевал две медали на соревнованиях по скоростному спуску в Италии
Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк получил две медали на международных соревнованиях FIS в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Он занял третье место в первом скоростном спуске и стал победителем во втором соревновании.
Белорусская армия не привлекалась и не привлекается к войне против Украины - ГУР
Белорусская армия не участвовала в конфликте с Украиной, несмотря на давление со стороны России, заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Украинская разведка продолжает отслеживать ситуацию на границе с Беларусью.
Премьер Бельгии заявил, что нужен механизм конфискации российских активов
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия не против конфискации 280 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, но выступает за то, чтобы был создан четкий механизм.
Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине: есть повреждения
Российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области, повредив жилые дома и инфраструктуру.