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Голова МЗС Британії заявив, що працює над питанням використання активів рф для відновлення України

Голова МЗС Британії заявив, що працює над питанням використання активів рф для відновлення України

Київ • УНН

 • 24567 перегляди

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що працює над питанням використання активів рф для відновлення України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що наполегливо працює над питанням використання російських активів для відновлення України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Камерон заявив, що є явні підстави для використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Камерона запитали, чи законним буде використання російських активів для відновлення України. Він зазначив, що активи вже заморожені; питання у тому, що робити далі.

За словами Камерона, з юридичного погляду зростає підтримка ідеї про те, що ці ресурси можна якимось чином використати. З моральної точки зору, за його словами, росії доведеться виплатити репарації, коли війна закінчиться, то чому б не використовувати ці активи зараз?

А з політичної точки зору, коли путін почав це незаконне вторгнення, світ змінився, і ми маємо змінюватися разом із ним, зазначив Камерон.

Зараз ми живемо у більш невизначеному світі, тому нам потрібне інноваційне мислення, вказав він.

Голова МЗС Британії додав, що він "звичайно, дуже наполегливо працює" над цим питанням, як і решта членів "Групи семи", і він упевнений, що прогрес буде.

Міністр закордонних справ Великої Британії також зазначив, що країни, які підтримують Україну, мають сукупний ВВП у 25 разів більший, ніж у росії.

"Нам просто потрібно зробити так, щоб наша підтримка мала значення", – зазначив Камерон.

І він стверджує, що якщо подивитися на картину загалом, то війна в Україні стала катастрофою для путіна. росія втратила половину території, яку вона захопила на початку війни, і зазнала санкцій з боку значної частини світової економіки.

Камерон також вказав на прогрес України у Чорному морі; з відкритим Чорним морем Україна знову веде торгівлю через свої порти.

Він зазначив також, що пріоритетом є допомогти Україні пережити цю зиму та створити систему, щоб Україна могла перемогти у довшій війні.

Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба 17.01.24, 16:46 • 25420 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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