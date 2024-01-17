Голова МЗС Британії заявив, що працює над питанням використання активів рф для відновлення України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що наполегливо працює над питанням використання російських активів для відновлення України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Камерон заявив, що є явні підстави для використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Камерона запитали, чи законним буде використання російських активів для відновлення України. Він зазначив, що активи вже заморожені; питання у тому, що робити далі.

За словами Камерона, з юридичного погляду зростає підтримка ідеї про те, що ці ресурси можна якимось чином використати. З моральної точки зору, за його словами, росії доведеться виплатити репарації, коли війна закінчиться, то чому б не використовувати ці активи зараз?

А з політичної точки зору, коли путін почав це незаконне вторгнення, світ змінився, і ми маємо змінюватися разом із ним, зазначив Камерон.

Зараз ми живемо у більш невизначеному світі, тому нам потрібне інноваційне мислення, вказав він.

Голова МЗС Британії додав, що він "звичайно, дуже наполегливо працює" над цим питанням, як і решта членів "Групи семи", і він упевнений, що прогрес буде.

Міністр закордонних справ Великої Британії також зазначив, що країни, які підтримують Україну, мають сукупний ВВП у 25 разів більший, ніж у росії.

"Нам просто потрібно зробити так, щоб наша підтримка мала значення", – зазначив Камерон.

І він стверджує, що якщо подивитися на картину загалом, то війна в Україні стала катастрофою для путіна. росія втратила половину території, яку вона захопила на початку війни, і зазнала санкцій з боку значної частини світової економіки.

Камерон також вказав на прогрес України у Чорному морі; з відкритим Чорним морем Україна знову веде торгівлю через свої порти.

Він зазначив також, що пріоритетом є допомогти Україні пережити цю зиму та створити систему, щоб Україна могла перемогти у довшій війні.

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