Глава МАГАТЭ приехал в рф
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в сочи для переговоров по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
В российские сочи вечером во вторник, 5 марта, приехал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Ранее Гросси заявлял, что намерен посетить рф и встретиться с российским президентом владимиром путиным.
Российская сторона сообщала, что глава МАГАТЭ проведет в рф несколько встреч на высоком уровне, в частности, консультации, на которых будет обсуждаться ядерная безопасность Запорожской АЭС.
Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС6 марта 2024, 03:10 • 27318 просмотров
Глава МАГАТЭ приехал в рф
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