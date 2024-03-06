Глава МАГАТЭ приехал в рф

В российские сочи вечером во вторник, 5 марта, приехал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Ранее Гросси заявлял, что намерен посетить рф и встретиться с российским президентом владимиром путиным.

Российская сторона сообщала, что глава МАГАТЭ проведет в рф несколько встреч на высоком уровне, в частности, консультации, на которых будет обсуждаться ядерная безопасность Запорожской АЭС.

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС