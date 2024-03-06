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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МАГАТЭ приехал в рф

Глава МАГАТЭ приехал в рф

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 06:49  •  1699 просмотра

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в сочи для переговоров по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

В российские сочи вечером во вторник, 5 марта, приехал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Ранее Гросси заявлял, что намерен посетить рф и встретиться с российским президентом владимиром путиным.

Российская сторона сообщала, что глава МАГАТЭ проведет в рф несколько встреч на высоком уровне, в частности, консультации, на которых будет обсуждаться ядерная безопасность Запорожской АЭС.

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС6 марта 2024, 03:10 • 27318 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Очільник МАГАТЕ приїхав до рф
IAEA head arrives in Russia
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Глава МАГАТЭ приехал в рф

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в сочи для переговоров по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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Глава МАГАТЭ приехал в рф

Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Байден предупреждает, что победа Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте" и поставит под угрозу прогресс, достигнутый его администрацией.

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Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

Российские войска усилили обстрелы в Запорожской области, нанеся 328 ударов и разрушив жилые дома и инфраструктуру.

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На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

Ночью россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.

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россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

Вчера российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе, а ночью над Днепровским районом был сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  6106 просмотра
Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.

Война •   •  8760 просмотра
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  14115 просмотра
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.

Война •   •  14784 просмотра
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.

Война •   •  17287 просмотра
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.

Война •   •  18010 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела