Очільник МАГАТЕ приїхав до рф
Київ • УНН
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до сочі для переговорів з питань ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
У російські сочі ввечері у вівторок, 5 березня, приїхав очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Раніше Гроссі заявляв, що має намір відвідати рф і зустрітися з російським президентом володимиром путіним.
Російська сторона повідомляла, що очільник МАГАТЕ проведе в рф кілька зустрічей на високому рівні, зокрема, консультації, на яких обговорюватимуть ядерну безпеку Запорізької АЕС.
Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ питання безпеки та контролю Запорізької АЕС06.03.24, 05:10 • 39432 перегляди