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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46439 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50772 просмотра

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Глава комитета по вопросам семьи РФ вступилась за депутата Госдумы Слуцкого

Глава комитета по вопросам семьи РФ вступилась за депутата Госдумы Слуцкого

Киев  •  УНН

 • 11323 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам, информирует УНН со ссылкой на эфир радиостанции “Эхо Москвы”.

“Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками… Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой”, — заявила Тамара Плетнёва в эфире радиостанции.

Напомним, журналистка российского “Би-би-си” Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.

В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.

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