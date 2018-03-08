Глава комитета по вопросам семьи РФ вступилась за депутата Госдумы Слуцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам, информирует УНН со ссылкой на эфир радиостанции “Эхо Москвы”.
“Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками… Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой”, — заявила Тамара Плетнёва в эфире радиостанции.
Напомним, журналистка российского “Би-би-си” Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.
В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.