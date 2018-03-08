Глава комітету з питань сім'ї РФ заступилася за депутата Держдуми Слуцького
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова комітету Держдуми РФ з питань сім’ї, жінок і дітей Тамара Плетньова підтримала депутата Леоніда Слуцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до журналісток, інформує УНН з посиланням на ефір радіостанції “Ехо Москви”.
“Хотіла б сказати, що ці дівчатка-журналістки ходили б пристойніше, одягалися б, адже це державна установа, а не ходили з голими пупками... Правильно Володін каже, я його підтримую повністю. Якщо їм тут страшно, і тут їх ображають, не треба сюди ходити. А то я дивлюся, вони цілими днями сидять тут у буфетах нескінченно, а потім напишуть всілякі дурниці. Чого тільки не наслухаєшся про Думу, хоча ми тут з ранку до ночі займаємося роботою”, — заявила Тамара Плетньова в ефірі радіостанції.
Нагадаємо, журналістка російського “Бі-бі-сі” Фаріда Рустамова розповіла про домагання з боку голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Вона стала третьою з журналісток, які заявили про неналежну поведінку з боку політика за останні декілька тижнів.
У свою чергу спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, коментуючи звинувачення на адресу депутата Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, порадив журналісткам міняти роботу, якщо вони відчувають небезпеку в парламенті.