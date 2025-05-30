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Глава Комиссии по отбору директора БЭБ Лаура Штефан отказывается обнародовать критерии оценки, на первое место выходит детектив НАБУ Скомаров – документ

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Участник конкурса на должность директора БЭБ Виктор Дубовик получил отказ в доступе к информации о его оценках на конкурсе. Как говорят эксперты, такой подход ставит под сомнение смысл конкурсной процедуры.

Глава Комиссии по отбору директора БЭБ Лаура Штефан отказывается обнародовать критерии оценки, на первое место выходит детектив НАБУ Скомаров – документ

Скандал вокруг конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины набирает обороты. Участник конкурса Виктор Дубовик сообщил, что получил официальный отказ в предоставлении информации о собственных оценках и критериях отбора. Ответ с отказом в предоставлении информации он обнародовал на своей странице в Фейсбук.

В документе за подписью председателя комиссии Лауры Стефан (Laura Stefan) указано, что "конкурсная комиссия не является субъектом властных полномочий и ее решения не являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, других лиц".

Такой подход, по словам экспертов, ставит под сомнение сам смысл конкурсной процедуры, ведь получается, что комиссия не признает свои решения имеющими юридическую силу — а следовательно, и вся процедура отбора директора БЭБ теряет институциональный смысл и легитимность.

Это не просто нарушение стандартов прозрачности. Это фактическое признание бессилия органа, который должен был бы гарантировать независимость БЭБ через открытую конкурсную процедуру

— отметил Виктор Дубовик.

По его словам, такая позиция грубо противоречит Закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и Регламенту самой конкурсной комиссии, которая уполномочена проводить конкурс, оценивать кандидатов и утверждать результаты. Однако, по логике председателя комиссии, ни одно из этих решений не является обязательным, а потому — не подлежит контролю, обжалованию или даже объяснению.

В своем обращении Дубовик, как кандидат на должность директора БЭБ, просил предоставить критерии оценки практических заданий кандидатов, результаты которого существенно повлияли на суммарный рейтинг участников конкурса. Ведь он обратил внимание на то, что такие изменения произошли сразу же, как только появился человеческий фактор. 

Сейчас первая пятерка лидеров, среди которых вероятно и будут выбирать  победителя, состоит из 4 представителей антикоррупционных органов и бывшего менеджера Ахметова. 

Александр Скомаров, 215,35 баллов. После оценки  практических заданий сменил позицию с 7 на 1 место. 

Руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Скомарова называют наиболее вероятным кандидатом на должность, ведь он имеет поддержку представителей антикоррупционных общественных организаций и формально соответствует критериям добропорядочности.  Однако ранее во время участия в конкурсе на главу НАПК, он не смог разъяснить свою позицию в прямом конфликте интересов. Ведь в уголовном производстве НАБУ фигурировала его сестра, которую Александр Скомаров хотел взять на поруки в суде. Женщина проходила как подозреваемая в уголовном производстве НАБУ относительно подсанкционного "короля контрабанды" Альперина, несколько дел по которому сейчас расследует Бюро экономической безопасности. Поэтому конфликт интересов у кандидата на должность директора БЭБ не исчез, а лишь усилился.

Роман Яроменок, 199,65 баллов. После оценки практических заданий сменил позицию с 5 на 2 место. 

Старший детектив НАБУ. В мае прошлого года принимал участие в конкурсе на судью Конституционного суда Украины, а еще раньше боролся за должность главы САП. Журналисты обвиняли Яроменко в причастности к "сливу" материалов уголовного производства. Адекватных объяснений по этому поводу Яроменок так и не предоставил.

Александр Ситников, 193,3 балла. После оценки практических заданий сменил позицию с 4 на 3 место. 

Начальник отдела внутреннего контроля САП. Упоминаний о Ситникове в СМИ почти нет, кроме информации, что сейчас он работает в Специализированной антикоррупционной прокуратуре начальником отдела внутреннего контроля. Это довольно закрытое подразделение, которое проводит служебные расследования. Ни информации об участии в предыдущих конкурсах, ни какой-либо дополнительной информации пока

Руслан Пахомов, 191 балл. После оценки практических заданий сменил позицию с 1 на 4 место. 

Выходец из правоохранительных структур, работал в МВД во времена президентства Януковича на должности заместителя руководителя управления по борьбе с киберпреступностью. Затем много лет занимал руководящие должности в компании "Медиа Группа Украина", конечным бенефициаром которой является богатейший украинец Ринат Ахметов. Известно, что в июле 2022 года "ПриватБанк" закрыл счета Руслана Пахомова. Это произошло после того, как он в течение двух дней перевел 13,5 миллиона гривен на предприятие жены, что вызвало подозрение банка в возможной легализации и отмывании средств с неизвестным происхождением. С начала конкурса на Директора БЭБ сконцентрировался на медийной активности. 

Александр Цивинский, 185,65 балла. После оценки практических заданий сменил позицию с 16 на 5 место. 

Руководитель подразделения детективов НАБУ. Известен свежим расследованием дела Комарницкого относительно махинаций со столичной землей.

Ранее Цивинский принимал участие во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел. Вопросы во время собеседований касались приобретенной им за время службы недвижимости.

В то же время Игорь Шепетин, которого отдельные медиа позиционировали как будущего победителя конкурса, в общем итоге набрал всего 144 балла и занял место в последней пятерке участников.

Напомним, в общем среди претендентов на должность директора Бюро экономической безопасности больше всего осталось представителей из НАБУ и САП. Журналисты связывают такую тенденцию с тем, что нынешний конкурс — калька с конкурса на должность директора НАБУ, в котором практически все нынешние кандидаты принимали участие. 

Во время последнего заседания Комиссия по отбору Директора БЭБ утвердила суммарный рейтинг кандидатов и график проведения собеседований. Они состоятся 8-10 июня и будут транслироваться онлайн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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