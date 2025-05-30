Голова Комісії з добору директора БЕБ Лаура Стефан відмовляється оприлюднювати критерії оцінювання, на перше місце виходить детектив НАБУ Скомаров – документ

Скандал навколо конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України набирає обертів. Учасник конкурсу Віктор Дубовик повідомив, що отримав офіційну відмову у наданні інформації про власні оцінки та критерії відбору. Відповідь з відмовою у наданні інформації він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

У документі за підписом голови комісії Лаури Стефан (Laura Stefan) зазначено, що "конкурсна комісія не є субʼєктом владних повноважень та її рішення не є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб".

Такий підхід, за словами експертів, ставить під сумнів сам сенс конкурсної процедури, адже виходить, що комісія не визнає свої рішення такими, що мають юридичну силу — а отже, і вся процедура добору директора БЕБ втрачає інституційний сенс і легітимність.

Це не просто порушення стандартів прозорості. Це фактичне визнання безсилля органу, який мав би гарантувати незалежність БЕБ через відкриту конкурсну процедуру — зазначив Віктор Дубовик.

За його словами, така позиція грубо суперечить Закону України "Про Бюро економічної безпеки" та Регламенту самої конкурсної комісії, яка уповноважена проводити конкурс, оцінювати кандидатів та затверджувати результати. Однак, за логікою голови комісії, жодне з цих рішень не є обов’язковим, а тому — не підлягає контролю, оскарженню або навіть поясненню.

В своєму зверненні Дубовик, як кандидат на посаду директора БЕБ, просив надати критерії оцінювання практичних завдань кандидатів, результати якого суттєво вплинули на сумарний рейтинг учасників конкурсу. Адже він звернув увагу на те, що такі зміни відбулись відразу ж, щойно з'явився людський фактор.

Наразі перша п'ятірка лідерів, серед яких ймовірно і обиратимуть переможця, складається з 4 представників антикорупційних органів та колишнього менеджера Ахметова.

Олександр Скомаров, 215,35 балів. Після оцінювання практичних завдань змінив позицію з 7 на 1 місце.

Керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Скомарова називають найбільш вірогідним кандидатом на посаду, адже він має підтримку представників антикорупційних громадських організацій та формально відповідає критеріям доброчесності. Однак раніше під час участі у конкурсі на голову НАЗК, він не зміг роз’яснити свою позицію у прямому конфлікті інтересів. Адже в кримінальному провадженні НАБУ фігурувала його сестра, яку Олександр Скомаров хотів взяти по поруки в суді. Жінка проходила як підозрювана у кримінальному провадженні НАБУ щодо підсанкційного "короля контрабанди" Альперіна, декілька справ по якому зараз розслідує Бюро економічної безпеки. Тож конфлікт інтересів у кандидата на посаду директора БЕБ не зник, а лише посилився.

Роман Яроменок, 199,65 балів. Після оцінювання практичних завдань змінив позицію з 5 на 2 місце.

Старший детектив НАБУ. У травні минулого року брав участь у конкурсі на суддю Конституційного суду України, а ще раніше змагався за посаду голови САП. Журналісти звинувачували Яроменка у причетності до "зливу" матеріалів кримінального провадження. Адекватних пояснень з цього приводу Яроменок так не надав.

Олександр Ситников, 193,3 бали. Після оцінювання практичних завдань змінив позицію з 4 на 3 місце.

Начальник відділу внутрішнього контролю САП. Згадок про Ситникова у ЗМІ майже немає, крім інформації, що наразі він працює у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі начальником відділу внутрішнього контролю. Це доволі закритий підрозділ, який проводить службові розслідування. Ані інформації про участь у попередніх конкурсах, ані будь-якої додаткової інформації наразі

Руслан Пахомов, 191 бал. Після оцінювання практичних завдань змінив позицію з 1 на 4 місце.

Виходець з правоохоронних структур, працював у МВС за часів президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю. Потім багато років займав керівні посади в компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Відомо, що в липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів перевів 13,5 мільйона гривень на підприємство дружини, що викликало підозру банку в можливій легалізації та відмиванні коштів з невідомим походженням. З початку конкурсу на Директора БЕБ сконцентрувався на медійній активності.

Олександр Цивінський, 185,65 бали. Після оцінювання практичних завдань змінив позицію з 16 на 5 місце.

Керівник підрозділу детективів НАБУ. Відомий свіжим розслідуванням справи Комарницького щодо махінацій зі столичною землею.

Раніше Цивінський брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Питання під час співбесід стосувалися набутої їм за час служби нерухомості.

Водночас Ігор Шепетін, якого окремі медіа позиціонували як майбутнього переможця конкурса, у загальному підсумку набрав всього 144 бали та посів місце в останній п’ятірці учасників.

Нагадаємо, загалом серед претендентів на посаду директора Бюро економічної безпеки найбільше залишилося представників з НАБУ та САП. Журналісти пов'язують таку тенденцію з тим, що теперішній конкурс — калька з конкурсу на посаду директора НАБУ, в якому практично всі нинішні кандидати брали участь.

Під час останнього засідання Комісія з відбору Директора БЕБ затвердила сумарний рейтинг кандидатів та графік проведення співбесід. Вони відбудуться 8-10 червня і будуть транслюватись онлайн.