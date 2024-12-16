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Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Киев  •  УНН

 • 521 просмотра

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Адам Моссери призвал пользователей не доверять изображениям из-за распространения ИИ-контента. Meta планирует улучшить маркировку сгенерированного ИИ контента и предоставлять больше контекста об источниках.

Глава Instagram Адам Моссери отметил, что пользователи не должны доверять изображениям, которые они видят в сети, потому что ИИ «явно производит» контент, который легко принять за реальность. Из-за этого он указал, что пользователи должны учитывать источник и социальные платформы должны помогать в этом, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

«Наша роль как интернет-платформ заключается в том, чтобы как можно лучше маркировать контент, сгенерированный ИИ», - написал Моссери в серии постов в Threads, при этом признав, что „некоторый контент“ будет пропущен этими метками. Из-за этого платформы «также должны предоставлять контекст о том, кто делится», чтобы пользователи могли решить, насколько доверять их контенту.

Указано, что сейчас платформы Meta не предлагают много из того контекста, о котором Моссери написал, хотя компания недавно намекнула на большие изменения в своих правилах контента.

То, что описывает Моссери, как отмечается, звучит ближе к модерации под руководством пользователя, например, Community Notes on X и YouTube или фильтров модерации Bluesky. Планирует ли Meta ввести что-то подобное, как сообщается, неизвестно.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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