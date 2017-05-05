Глава ФГВФЛ приобрел дом под Киевом стоимостью 10 млн грн - А.Дубинский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин приобрел в пригороде Киева дом не менее чем за 10 млн грн. Об этом на своем персональном сайте написал журналист Александр Дубинский, передает УНН.
Согласно его данным, дом общей площадью 193 квадратных метра К.Ворушилин купил в середине февраля.
“В середине февраля, когда Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию приснопамятного "Платинум Банка“, хищение сотен миллионов гривен средств НБУ из которого расследует Национальное антикоррбюро, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин существенно улучшил свои жилищные условия. 17 февраля он оформил право собственности на дом (типа "хонка“) в сосновом лесу возле Десны. Так что, если вы решите искать Ворушилина в эти праздничные дни, то его собственное Межигорье теперь находится в Вышгородском районе, у села Воропаев, в 40 километрах от Киева”, — написал А.Дубинский.
Кроме того, пишет журналист, К.Ворушилин приобрел земельный участок площадью 24 сотки. А собственность главы ФГВФЛ отгородили двойным деревянным забором.
“Также ему принадлежит земельный участок в 24 сотки. Все это хозяйство обнесено двойным деревянным забором, а на территории кроме большого дома — можно увидеть навес для авто и хозпристройку”, — сообщил журналист.
По словам А.Дубинского, рыночная цена земли, где находится дом К.Ворушилина, оценивается в 3 тис. 750 долларов за сотку.
Напомним, уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка “Михайловский” Александр Волков задекларировал 1 млн долларов США налички.
Как ранее сообщал УНН, согласно выводам правовой экспертизы, банк “Михайловский” был ликвидирован неправомерно.