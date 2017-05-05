Глава ФГВФЛ приобрел дом под Киевом стоимостью 10 млн грн - А.Дубинский

Согласно его данным, дом общей площадью 193 квадратных метра К.Ворушилин купил в середине февраля.

“В середине февраля, когда Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию приснопамятного "Платинум Банка“, хищение сотен миллионов гривен средств НБУ из которого расследует Национальное антикоррбюро, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин существенно улучшил свои жилищные условия. 17 февраля он оформил право собственности на дом (типа "хонка“) в сосновом лесу возле Десны. Так что, если вы решите искать Ворушилина в эти праздничные дни, то его собственное Межигорье теперь находится в Вышгородском районе, у села Воропаев, в 40 километрах от Киева”, — написал А.Дубинский.

Кроме того, пишет журналист, К.Ворушилин приобрел земельный участок площадью 24 сотки. А собственность главы ФГВФЛ отгородили двойным деревянным забором.

“Также ему принадлежит земельный участок в 24 сотки. Все это хозяйство обнесено двойным деревянным забором, а на территории кроме большого дома — можно увидеть навес для авто и хозпристройку”, — сообщил журналист.

По словам А.Дубинского, рыночная цена земли, где находится дом К.Ворушилина, оценивается в 3 тис. 750 долларов за сотку.

Напомним, уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка “Михайловский” Александр Волков задекларировал 1 млн долларов США налички.

Как ранее сообщал УНН, согласно выводам правовой экспертизы, банк “Михайловский” был ликвидирован неправомерно.