Глава ФГВФО придбав будинок під Києвом вартістю 10 млн грн - О.Дубинський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Очільник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін придбав в передмісті Києва будинок не менше ніж за 10 млн грн. Про це на своєму персональному сайті написав журналіст Олександр Дубинський, передає УНН.
Згідно з його даними, будинок загальною площею 193 квадратних метра К.Ворушілін купив в середині лютого.
"У середині лютого, коли Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію пріснопам'ятного "Платинум Банку", розкрадання сотень мільйонів гривень коштів НБУ з якого розслідує Національне антикоррбюро, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін істотно поліпшив свої житлові умови. 17 лютого він оформив право власності на будинок (типу "хонка") в сосновому лісі біля Десни. Так що, якщо ви вирішите шукати Ворушиліна в ці святкові дні, то його власне Межигір'я тепер знаходиться в Вишгородському районі, біля села Воропаєві, в 40 кілометрах від Києва", - написав О.Дубинський.
Крім того, пише журналіст, К.Ворушілін придбав земельну ділянку площею 24 сотки. А власність глави ФГВФО відгородили подвійним дерев'яним парканом.
"Також йому належить земельна ділянка в 24 сотки. Все це господарство огороджено подвійним дерев'яним парканом, а на території крім великого будинку - можна побачити навіс для авто і госпприбудову", - повідомив журналіст.
За словами О.Дубинського, ринкова ціна землі, де знаходиться будинок К.Ворушіліна, оцінюється в 3 тис. 750 доларів за сотку.
Нагадаємо, уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію банку "Михайлівський" Олександр Волков задекларував 1 млн доларів США готівки.
Як раніше повідомляв УНН, згідно з висновками правової експертизи, банк "Михайлівський" було ліквідовано неправомірно.