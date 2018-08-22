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Директор ФБР не подтвердил информацию о взломе хакерами из РФ избирательной системы Флориды

Киев • УНН

 • 6363 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен сообщили властям Флориды об отсутствии свидетельств внедрения связанных с Россией хакеров в избирательные системы этого американского штата перед будущими промежуточными выборами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Директор ФБР не подтвердил информацию о взломе хакерами из РФ избирательной системы Флориды

Она изложила выдержки из письма, которое в понедельник направили главы ФБР и МВБ госсекретарю Флориды Кену Детцнеру в связи с утверждениями сенатора Конгресса США Билла Нельсона. “Хотя мы не зафиксировали новых или повторяющихся случаев взлома избирательной системы на уровне штата и органов местной власти во Флориде, российские госструктуры ранее демонстрировали намерение и способность осуществлять вредоносные кибероперации”, — написали Рей и Нильсен.

Ранее Нельсон, являющийся сенатором-демократом от Флориды, выступил с утверждениями о том, что связанные с РФ хакеры уже взломали системы регистрации избирателей нескольких округов штата перед промежуточными выборами в Конгресс США. Сенатор отказался представить дополнительные данные, сославшись на то, что они засекречены.

Как сообщал УНН, власти Флориды после этого заявили, что не получали от Нельсона никаких данных о взломе избирательной системы. Как сообщала газета Tampa Bay Times, власти штата потребовали разъяснений от федеральных властей США в связи с этим. Госсекретарь штата Кен Детцнер направил письмо председателю спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Ричарду Берри.

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