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Директор ФБР не підтвердив інформацію про злам хакерами з РФ виборчої системи Флориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей і міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен повідомили владу Флориди про відсутність свідчень впровадження пов’язаних з Росією хакерів в виборчі системи цього американського штату перед майбутніми проміжними виборами. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

Директор ФБР не підтвердив інформацію про злам хакерами з РФ виборчої системи Флориди

Вона виклала витяги з листа, який в понеділок направили глави ФБР і МВБ держсекретареві Флориди Кену Детцнеру в зв’язку з твердженнями сенатора Конгресу США Білла Нельсона. “Хоча ми не зафіксували нових або повторюваних випадків зламу виборчої системи на рівні штату та органів місцевої влади у Флориді, російські держструктури раніше демонстрували намір і здатність здійснювати шкідливі кібероперації”, — написали Рей і Нільсен.

Раніше Нельсон, який є сенатором-демократом від Флориди, виступив з твердженнями про те, що пов’язані з РФ хакери вже зламали системи реєстрації виборців декількох округів штату перед проміжними виборами в Конгрес США. Сенатор відмовився надати додаткові дані, посилаючись на те, що вони засекречені.

Як повідомляв УНН, влада Флориди після цього заявила, що не отримувала від Нельсона ніяких даних про злам виборчої системи. Як повідомляла газета Tampa Bay Times, влада штату зажадала роз’яснень від федеральної влади США в зв’язку з цим. Держсекретар штату Кен Детцнер направив листа голові спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США Річарду Беррі.

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