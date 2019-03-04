Глава Госкосмоса подпишет новое соглашение с ЕС относительно спутниковых систем

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уполномочил главу Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко подписать Протокол к Соглашению о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы между Украиной и ЕС, об этом говорится в распоряжении Президента №28 / 2019-рп, передает УНН.

"Уполномочить Главу Государственного космического агентства Украины Дегтяренко Павла Глебовича на подписание Протокола к Соглашению о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) между Украиной и Европейским Сообществом, его государствами-членами в связи с присоединением Республики Болгария, Румынии и Республики Хорватия в Европейского Союза", - говорится в документе.

Отметим, Спутниковая система навигации (англ. Global Navigation Satellite System (GNSS)) - система, предназначенная для определения местоположения (географических координат) наземных, водных и воздушных объектов.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что Украина сейчас рассматривает различные возможности технической реализации наблюдения за ситуацией вокруг Керченского пролива, в частности, оценки ситуации с помощью данных спутниковых наблюдений.

Как сообщал УНН, Государственное космическое агентство длительное время последовательно проводит политику интеграции в космической деятельности структур Европейского Союза.

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