Глава Госкосмоса подпишет новое соглашение с ЕС относительно спутниковых систем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уполномочил главу Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко подписать Протокол к Соглашению о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы между Украиной и ЕС, об этом говорится в распоряжении Президента №28 / 2019-рп, передает УНН.
"Уполномочить Главу Государственного космического агентства Украины Дегтяренко Павла Глебовича на подписание Протокола к Соглашению о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) между Украиной и Европейским Сообществом, его государствами-членами в связи с присоединением Республики Болгария, Румынии и Республики Хорватия в Европейского Союза", - говорится в документе.
Отметим, Спутниковая система навигации (англ. Global Navigation Satellite System (GNSS)) - система, предназначенная для определения местоположения (географических координат) наземных, водных и воздушных объектов.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что Украина сейчас рассматривает различные возможности технической реализации наблюдения за ситуацией вокруг Керченского пролива, в частности, оценки ситуации с помощью данных спутниковых наблюдений.
Как сообщал УНН, Государственное космическое агентство длительное время последовательно проводит политику интеграции в космической деятельности структур Европейского Союза.