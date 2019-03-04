Глава Держкосмосу підпише нову угоду з ЄС щодо супутникових систем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко уповноважив голову Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка підписати Протокол до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи між Україною та ЄС, про це йдеться в Розпорядженні Президента №28/2019-рп, передає УНН.
“Уповноважити Голову Державного космічного агентства України Дегтяренка Павла Глібовича на підписання Протоколу до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами-членами у зв’язку з приєднанням Республіки Болгарія, Румунії та Республіки Хорватія до Європейського Союзу”, — йдеться в документі.
Зазначимо, Супутникова система навігації (англ. Global Navigation Satellite System (GNSS)) — система, призначена для визначення місця розташування (географічних координат) наземних, водних і повітряних об’єктів.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що Україна наразі розглядає різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією навколо Керченської протоки, зокрема, щодо оцінки ситуації за допомогою даних супутникових спостережень.
Як повідомляв УНН, Державне космічне агентство протягoм тривалогo часу послідовно проводить політику інтеграції до космічної діяльності структур Європейського Союзу.