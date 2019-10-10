Глава государства пообещал "вычистить" ошибки из нового Трудового кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Изменения в новом Трудовом кодексе имеют много мелких ошибок, они будут исправлены. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сейчас работают над современным трудовым законодательством и трудовым кодексом. То есть там есть много предложений. Уверен, там есть много мелких ошибок, которые есть все будут вычищены. Уверен, мы все сделаем, услышим людей. Сейчас не идеальная система, но она лучше", - сказал президент.
Он заявил, что ожидает, что в Украине не будет советского Трудового кодекса, а будет кодекс независимой современной страны.
"Трудовой кодекс должен защищать людей, защищать их права, но и дать возможность, чтобы кампания, бизнес, завод, фабрика, деревня, чтобы они могли принимать и увольнять специалистов. Вопрос о женщинах в декрете (которые могут быть увольнены - ред.) мы снимем", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что в изменениях в трудовом кодексе предполагается, что женщину в декрете могут уволить.
Напомним, новый Трудовой кодекс нардепы должны принять до конца текущего года.